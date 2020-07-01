تفكيك واحدة من أكبرعصابات تهريب المخدرات في العالم

تمكنت السلطات الإيطالية والألبانية من تفكيك شبكة كبيرة من تجار المخدرات تعمل بين عدد من الدول، وضبط بضائع وعقاقير مخدرة بقيمة 49 مليون دولار.

وتمكنت سلطات البلدين من إلقاء القبض على 37 شخصا من الشبكة وضبطت 3.5 طن من الماريجوانا والحشيش والكوكايين وبضائع وأصول أخرى.

فبحسب ما نشرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، إن تفكيك هذه الشبكة يأتي ضمن سلسلة مهام للقضاء على أكبر مصادر موردة لهذه المواد الى أوروبا.

وبحسب ما نشر موقع EuroJust، فإن المشتبه فيهم الذين قبض عليهم هم من أصول إيطالية وألبانية، ويزعم أنهم اعتادوا استخدام قوارب ترفيهية لنقل المخدرات من ألبانيا.

كما استولت السلطات في ألبانيا على عدد من المنشآت التي تم استخدامها لعميات التهريب كمنشأة لإنتاج القهوة وشركة لتوزيع الكحول ومطعم وأكثر من 12 شقة ومركبة آلية وقارب يزعم أنه يستخدم في نقل المخدرات.

وكانت السلطات المختصة قد أعلنت، في وقت سابق، عن ضبط 10 ملايين دولار واعتقال ما لا يقل عن 67 شخصا متورطا في شبكة لتهريب المخدرات يمتد عملها من تركيا إلى أوروبا وأمريكا اللاتينية، في الوقت الذي شهد التحقيق مشاركة محققين من هولندا وبلجيكا وإسبانيا وإيطاليا وتشيلي والإكوادور والبرازيل.