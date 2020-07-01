إيران تعلن إعادة تصدير الغاز إلى تركيا

أعلن محمد عسكري، المتحدث باسم شركة الغاز الوطنية الإيرانية، استئناف عملية تصدير الغاز الإيراني إلى تركيا.

وأضاف عسكري، اليوم الأربعاء: "تصدير الغاز الإيراني إلى تركيا بدأ من جديد بعد إنجاز عمليات صيانة أنبوب صادرات الغاز في الأرضي التركية"، حسب وكالة "إرنا" الإيرانية.

ووقعت الشركة الوطنية للغاز اتفاقية مع تركيا في 2001 تنص على توريد الغاز لفترة 25 عاما إلى هذا البلد؛ بينما تعهدت تركيا أن تستورد سنويا ما يبلغ 8.5 مليار متر مكعب من الغاز الإيراني.

وأكد عسكري أن صادرات الغاز الإيراني إلى تركيا قائمة بشكل طبيعي حاليا.

وتعرض أنبوب مدّ الغاز الإيراني إلى تركيا في مارس/ آذار الماضي، إلى حادث انفجار داخل الأراضي التركية، ما أدى الى وقف صادرات هذا المنتج.

ونهاية مارس الماضي، قال مدير الإرسال في شركة الغاز الوطنية الإيرانية، مهدي جمشيدي دانا: "قامت مجموعات إرهابية بتفجير خطوط أنابيب الغاز الإيرانية إلى تركيا".

وأضاف: "وقع الانفجار على بعد نحو 1.5 كيلومتر من حدود بازركان على الأراضي التركية، وقطع الغاز الآن إلى تركيا".