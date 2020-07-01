اشتباكات جديدة تندلع في نيويورك بين الشرطة والمحتجين.. فيديو

اشتبك متظاهرون مع رجال الشرطة، صباح اليوم، الأربعاء، أمام مبنى مجلس مدينة نيويورك، بعد ساعات من تمرير مجلس المدينة لميزانيته، التي تضمنت تخفيضات بقيمة مليار دولار من ميزانية شرطة نيويورك.

ووصلت التوترات إلى ذروتها عندما غضب المتظاهرون من إزالة رجال الشرطة للحواجز التي أقاموها بشكل غير قانوني، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

More and more have arrived at Occupy City Hall and are taking back the barriers that protesters made for the encampment pic.twitter.com/JZRqWeYd01 — Shelby Talcott (@ShelbyTalcott) July 1, 2020

​يظهر الفيديو الذي نشره مراسل صحيفة "نيويورك بوست" رجال شرطة يرتدون معدات مكافحة الشغب وهم يقتلعون الحواجز من مكانها، ويظهر الضباط وهم يضغطون على الحشد لدفع المتظاهرين للخلف.

ادعى أحد الأشخاص على تويتر أن شرطة نيويورك اقتحمت معسكر المتظاهرين بشكل وحشي، بتهمة تحريض المواطنين على التظاهر غير المشروع في المدينة، لكن الفيديو لا يدعم هذا الادعاء، حيث لا يظهر فيه إلا ضباط الشرطة الذين يواجهون المتظاهرين المخيمين على الرصيف أمام مبنى مجلس مدينة نيويورك.