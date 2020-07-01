شرطة هونغ كونغ تعتقل أكثر من 300 شخص لانتهاك قانون الأمن القومي

أعلنت شرطة هونغ كونغ عن اعتقال 300 شخص على خلفية الاشتباه بمشاركتهم في مظاهرات غير قانونية تنتهك الأمن العام القومي.

ونشرت الشرطة تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، جاء فيها: "تم اعتقال أكثر من 300 شخص في هونغ كونغ بسبب انتهاكات مثل التجمعات غير القانونية، والإخلال في الأمن العام، وانتهاك قانون الأمن القومي، مما أدى إلى تسعة اعتقالات (خمسة رجال وأربع نساء)".

#BREAKING More than 300 people have been arrested in #HongKong so far for offences like unlawful assemblies, disorderly conduct in public places, furious driving, and breach of the #NationalSecurityLaw, which accounted for 9 arrests (5 males & 4 females). — Hong Kong Police Force (@hkpoliceforce) July 1, 2020

وخرج نشطاء إلى شوارع هونغ كونغ، يوم الأربعاء، لمعارضة القانون الجديد، على الرغم من حظر الاجتماعات، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه ضد المتظاهرين المتجمعين خارج مبنى محطة الإطفاء على طريق هينيسي.

وفي 30 يونيو/حزيران، وافقت اللجنة الدائمة لمجلس عموم الصين لنواب الشعب على القانون، ودخل حيز التنفيذ في نفس اليوم.

ويحدد القانون القواعد المتعلقة بمنع وقمع ومعاقبة أربعة أنواع من الجرائم المرتكبة في هونغ كونغ، بما في ذلك الأنشطة الانفصالية، ومحاولات تقويض سلطة الدولة، والأنشطة الإرهابية، والتآمر مع الدول الأجنبية أو القوات الموجودة في الخارج من أجل تعريض الأمن القومي للخطر.