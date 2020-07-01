تحذير من انفجار "غير معتاد" لبركان ساكوراجيما في اليابان

حذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الأربعاء، من انفجار بركان جبل "ساكوراجيما" في مدينة كاغوشيما اليابانية، وفقا لتحليل البيانات الأخيرة.

ونقلت صحيفة "ذا جابان تايمز" اليابانية، عن اللجنة المعنية بالتنبؤ بالأنشطة البركانية في وكالة الأرصاد الجوية، أن تواتر الانفجارات في فوهة قمة ميناميدك ظلت في انخفاض، بينما لم يتغير حجم الرماد البركاني، ما يعني أن الثوران المقبل قد يكون أكبر من المعتاد.

وأكدت اللجنة تحذيرها لانفجار البركان النشط عند المستوى الثالث، ونصحت بالابتعاد عن مركزه، دون أن تذكر وقتا محددا لذلك.

وأضافت أن حركة القشرة الأرضية في ساكوراجيما، ظلت تهتز وتنتفخ منذ شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

يشار إلى أنه يوجد في اليابان 110 براكين نشطة، وتراقب البلاد 47 بركانا بصفة مستمرة.