بومبيو: إذا رفعنا حظر الأسلحة عن إيران فستقوم بتزويد أذرعها الإرهابية حول العالم بالأسلحة

حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، من رفع حظر الأسلحة عن إيران، مشيرا إلى أنها ستقوم بتزويد أذرعها الإرهابية حول العالم بالأسلحة.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي اليوم، إن "تمديد حظر الأسلحة على إيران يجب أن يستمر".

وأضاف: "لا يستحق النظام الإيراني رفع حظر الأسلحة عنه، فهو لم يلتزم بالقيود الحالية ولا يزال يرتكب انتهاكات".

وتابع: "لا يمكن الوثوق بتصرفات إيران كدولة مسؤولة، عندما تواصل تهديد دول أخرى وتدعم الأنشطة الإرهابية".

The Iranian regime doesn't deserve to have its arms embargo lifted- it hasn't abided by current restrictions and continues to commit violations. Iran cannot be trusted to act like a responsible nation when it continues threatening other nations and supporting terrorist activity. pic.twitter.com/urloUhGX36 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 1, 2020

وأشار إلى أن "الحكومات في العالم ترفض حصول إيران على أسلحة متطورة".

وأكد أن "واشنطن لن تسمح لإيران بزعزعة استقرار المنطقة مجددا".

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أن "منع إيران من عمليات التفتيش النووي يناقض الاتفاق النووي".

وحث بومبيو مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، على تمديد حظر الأسلحة على إيران إلى أجل غير مسمى قبل انتهائه في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.