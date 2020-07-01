بومبيو يهاجم الصين: لن يزدهر اقتصاد دون حرية

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الحرية تمثل الأساس الذي يقوم عليه أي اقتصاد في العالم، مضيفا: "لن يزدهر اقتصاد دون حرية".

وكتب على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "يجب أن نضع أساسا للعمل في فترة ما بعد كورونا "، مضيفا: "إعادة تجديد الأنشطة الاقتصادية يجب أن تتوافق مع مبادئ الحرية".

وتابع: "دون الحرية لن يكون هناك ازدهار اقتصادي، ولن يكون هناك تقدم اجتماعي ولا مستقبل أفضل".

وقال في تدوينة أخرى: "رأينا في كل أنحاء العالم كيف تعطل الصين حكم القانون بأنشطتها الاقتصادية، وكيف تتسبب في الضرر لمواطنيها".

جاء ذلك خلال حديثه لمنظمة "كنسل أوف أمريكا"، التي تضم كندا والمكسيك ومنطقة البحر الكاريبي وأمريكا الجنوبية، إضافة إلى الولايات المتحدة.

وتهدف هذه المنظمة الأمريكية إلى تعزيز التجارة الحرة والديمقراطية والأسواق المفتوحة في جميع أنحاء الأمريكتين.

As I said at the Council of the Americas, we must lay the groundwork now for a post-COVID economic renewal that’s consistent with the principles of freedom. Without freedom, there is no economic prosperity, no sustainable social progress, no better future. pic.twitter.com/dnNWUDi5lN — Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 1, 2020

وتدهورت العلاقات بين بكين وواشنطن بوتيرة متسارعة في الأشهر الأخيرة مع تصاعد انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وغيره من كبار المسؤولين الأمريكيين لطريقة تعامل الصين مع تفشي فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد 19" وتهديدهم باتخاذ تدابير عقابية مختلفة ضدها.

But we've seen worldwide how the Chinese government's predatory economic activity undermines the rule of law and harms the well-being of local peoples. We don’t want the CCP’s money to undo the good work the region has made toward transforming itself into a hemisphere of freedom. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 1, 2020

ويضاف إلى ذلك قضايا اقتصادية أبرزها الاتفاقيات التجارية بين البلدين وقضايا عسكرية أبرزها الخلاف حول فرض السيادة الصينية على منطقة بحر الصين الجنوبي المتنازع عليها بين عدة دول، والتي أنشأت الصين فيها مجموعة من الجزر الصناعية.