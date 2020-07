أول تعليق من الناتو على انسحاب فرنسا من عملية عسكرية بسبب تركيا

وقال الناتو، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز"، إن الانسحاب الفرنسي من عملية "حراس البحر" التدريبية المشتركة في البحر المتوسط، "سيادي" ولا يمكن التدخل فيه.

وأوضح الناتو أن عملية "حراس البحر" مستمرة، من أجل مكافحة الإرهاب رغم الانسحاب الفرنسي.