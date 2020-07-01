خامنئي يوضح موقفه من ارتداء القناع الطبي... صور

أكد الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، اليوم الأربعاء، ضرورة ارتداء الأقنعة من قبل المسؤولين أثناء الاجتماعات الرسمية، لأن عدم ارتدائها يؤثر سلبا على سلوك المواطنين.

وكتب الخامنئي عبر حسابه الرسمي على التويتر: "بالتأكيد أرتدي قناعاً في الاجتماعات الرسمية، لكني أرى أن بعض المسؤولين لا يستخدمون الأقنعة".

I definitely wear a mask in meetings, but I see that some of the officials are not using masks. When you are one of the officials and you don’t wear a mask in assemblies or in the public, this negativity affects people’s behavior. They become encouraged to not wear masks either. pic.twitter.com/L7DzRKLOqG — Khamenei.ir (@khamenei_ir) July 1, 2020

​وتابع: "عندما تكون أحد المسؤولين ولا ترتدي قناعًا في التجمعات أو في الأماكن العامة، فإن هذه السلبية تؤثر على سلوك المواطنين، ويتم تشجيعهم على عدم ارتداء الأقنعة أيضًا".

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" فإن عدد الإصابات بالفيروس التنفسي في البلاد، بلغ 225 ألفا و205 أشخاص، بينهم 3037 في وضع حرج، بينما بلغ إجمالي عدد المتوفين 10 آلاف و670 شخصا، وأكدت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 186 ألفا و180 شخصا لغاية الآن.