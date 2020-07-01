لودريان: ليس مستبعد فرض عقوبات على تركيا على خلفية التنقيب شرقي المتوسط

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيجتمعون في 13 يوليو/ تموز الجاري، لبحث موضوع تركيا، مشيرا إلى إمكانية بحث فرض عقوبات جديدة على أنقرة.

وقال لو دريان أمام جلسة في البرلمان، اليوم الأربعاء: "بناء على طلبنا سيُعقد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 13 يوليو لبحث مسألة تركيا على وجه التحديد... فرض الاتحاد الأوروبي بالفعل عقوبات على تركيا لقيامها بالتنقيب في المنطقة الاقتصادية لقبرص. ربما يجري النظر في فرض عقوبات أخرى"، وفق وكالة "رويترز".

وحذر الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، تركيا من أي عمليات غير مشروعة للتنقيب عن المحروقات شرقي المتوسط، خصوصا في المياه القبرصية، قبيل بدء المؤتمر الدولي في برلين لإحلال السلام في ليبيا.

كما أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيفرض عقوبات محددة على "الأشخاص أو الكيانات المسؤولة عن أنشطة التنقيب عن المحروقات غير المرخصة في شرق المتوسط أو الضالعين في مثل هذه الأنشطة".

ويتم وضع قائمة بالأسماء قد تطرح على طاولة البحث خلال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين، الاثنين، في بروكسل.

وستكون العقوبات على شكل منع من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي وتجميد الأرصدة. كما سيحظر إقراض أموال للأشخاص والكيانات المدرجة على اللائحة.

ورفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "إنذارات" الاتحاد الأوروبي، مذكرا بأن تركيا تستقبل 4 ملايين لاجئ معظمهم من السوريين، وأنها قادرة على فتح أبواب أوروبا أمامهم.