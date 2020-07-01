فيديو أثار ضجة... هل سجد أردوغان لبوذا في اليابان؟

أثار فيديو انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي جدلا كبيرا، حيث يدعي ناشروه أنه يظهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهو يسجد لبوذا في اليابان.

لكن هذا الفيديو غير حقيقي، وفقا لوكالات، حيث تم قطع أجزاء منه أثناء مشاركة أردوغان في احتفال تقليدي لشرب الشاي على هامش مشاركته في قمة العشرين في اليابان 2019.

...



🛑🛑🛑🛑🛑🛑



❌هل أردوغان كافر مشرك

أردوغان يسجد لصنم بوذا من دون الله 👇🏿👇🏿👇🏿👇🏿 pic.twitter.com/gMCLV2AIxQ — ابوراكان 🇸🇦 (@mmalsultan2030) June 25, 2020

ويظهر في الفيديو المركب الرئيس التركي جالسا إلى جانب زوجته، وهو ينحني أمام كأس ثم يحملها متبعا إرشادات سيدة ترتدي لباسا تقليديا يابانيا.

اردوغان في اليابان يسجد لبوذا ويشرب من ماء بوذا pic.twitter.com/1VFThqyAIa — Lamis💕 (@Lamis14277399) June 30, 2019

وتم التعليق على الفيديو بالقول "عاجل شاهد أردوغان وهو يركع لبوذا في اليابان ويشرب من ماء المعبد".

حظي الفيديو بآلاف المشاركات والمشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، بدأ انتشار الفيديو في شهر حزيران/يونيو 2019، تزامنا مع مشاركة أردوغان في قمة مجموعة العشرين التي عقدت في اليابان.

لكن الفيديو لا علاقة له ببوذا وليس ملتقطا في معبد.

#خرافات_عن_اليابان هذه طقوس تناول الشاي #الياباني حيث وهو جزء من الثقافة #اليابانية، ولا يوجد سجود لبوذا بل تحية على الطريقة اليابانية، ويقوم الضيف بتناول الشاي الأخضر وليس ماء مقدس أو غيره بعد أن يلف الكوب مرتين وفقا للطقوس. وهنا جزء بسيط من طقوس تناول الشاي #الياباني 👇 pic.twitter.com/hngg5nENWq — اليابان بالعربي🇯🇵 (@nippon_ar) June 29, 2019

والفيديو الحقيقي يظهر مشاركة أردوغان في احتفال تقليدي لشرب الشاي في جامعة يابانية برفقة زوجته، وقد تولى مسؤولون في الجامعة شرح مراسم تقديم الشاي التقليدية.