بيرني ساندرز: ربع ضحايا كورونا أمريكيين والسبب "أكاذيب ترامب"

قال السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، إن أكاذيب الرئيس دونالد ترامب، هي السبب في موت كثير من الأمريكيين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وكتب ساندرز، على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "سكان الولايات المتحدة الأمريكية يمثلون 4 في المئة فقط من نسبة سكان العالم، لكن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في أمريكا تمثل 25 في المئة من إجمالي الوفيات في العالم... كيف يمكن أن يكون ذلك؟".

How can it be that the United States—with just 4% of the world’s population—accounts for 25% of the world’s coronavirus deaths?



Our people are dying every day because of Trump’s lies and incompetence.https://t.co/nVPlDArYx5 — Bernie Sanders (@SenSanders) July 1, 2020

وأضاف: "الأمريكيون يموتون كل يوم بسبب أكاذيب ترامب وعدم كفائته".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 10.5 مليون مصاب، بينهم أكثر من 512 ألف حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالميا بعدما تجاوز عدد المصابين فيها 2.6 مليون مصاب وأكثر من 127 ألف حالة وفاة، بحسب موقع "، وهو ما يعني أن أن نحو 25 في المئة من الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد، تم تسجيلهم في الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب إحصائيات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.