السراج في المستشفى مع ملثمين ... ما حقيقة الصورة التي أثارت جدلا واسعا؟

نشرت وكالة "فرانس برس" صورة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي لرئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج مع ملثمين، وقالت إنها ليست حقيقة.

جاء ذلك في مدونة تقصي صحة الأخبار التابعة للوكالة ، التي تحمل عنوان "في ميزان فرانس برس"، وقالت: "يتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما في مصر، صورة يدعي ناشروها أنها تظهر رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج يزور مقاتلين ملثمين في العاصمة الليبية طرابلس".

وأضافت: "إلا أن الصورة مركبة والأصلية ملتقطة عام 2016 وتظهر السراج في زيارة إلى جرحى مكشوفي الوجه في تركيا أصيبوا في النزاع الليبي".

وتابعت: "يظهر في الصورة رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج مصافحا بحرارة رجلا ملثما ممددا على سرير مستشفى. وعلق ناشرو الصورة عليه فكتبوا ساخرين "مسؤول مهم في دولة يزور ملثمين".

وأضاف المنشور "شاهد السراج يزور جرحى الإرهابيين في طرابلس".

وقالت "فرانس برس": "بدأ تداول هذا المنشور في 27 يونيو/ حزيران 2020 على موقعي "فيسبوك" و"تويتر" في ظل التوتر بين مصر وحكومة الوفاق الليبية المدعومة من تركيا مع تقدمها العسكري في الأسابيع الأخيرة على حساب قوات المشير خليفة حفتر (قائد الجيش الوطني الليبي) المدعوم من القاهرة. وحصد المنشور مئات المشاركات والتعليقات".

وقالت الوكالة عن حقيقة الصورة "أنها مركبة والنسخة الأصلية منها لا تظهر السراج في زيارة إلى جرحى ملثمين".

© AFP 2020 / PRINTSCREEN رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج خلال زيارة مصابي النزاع في ليبيا

وتابعت: "لقد أرشد التفتيش عنها عبر محركات البحث على الإنترنت إلى الصورة الأصلية منشورة في مايو/ أيار 2016 أي قبل أربع سنوات، على وسائل إعلام تركية"، مضيفة: "وجاءت الصورة مرفقة بمقال يتناول زيارة السراج لجرحى أصيبوا في النزاع الليبي يتلقون العلاج في مستشفى خاص في تركيا".

وأضافت: "كان السراج متواجدا آنذاك في تركيا لحضور القمة العالمية الأولى للعمل الإنساني التي نظّمتها الأمم المتحدة في إسطنبول".