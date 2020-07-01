القضاء الإيراني يوضح حقيقة الانفجار الذي أودى بحياة 13 شخصا شمالي طهران

قال المدعي العام في طهران، علي القاصي مهر، إن التحقيق الأولي دلل على عدم التعمد في وقوع حادث حريق مركز "سينا أطهر" الطبي، بشمال طهران.

ونقلت وكالة "فارس"، مساء اليوم الأربعاء، عن مهر أنه بمجرد وقوع الانفجار حضر مع عدد من زملائه في المحكمة الجنائية بمكان وقوع الحادث، وبأن شرر أسلاك كهربائية وانفجار اسطوانات غاز الأوكسجين، أسفر عن الحريق في المركز الطبي.

ولفت إلى إيفاد 11 خبيرا إلى مكان وقوع الحادث، وتوقّع تحديد أسباب حدوثه بشكل دقيق في غضون اليومين القادمين، مشيرا إلى اعتقال 4 أشخاص وإحضار عدد آخر للبحث في تقصيرهم الاحتمالي بوقوع الحادث.

وكان مسؤول إيراني قد كشف، أمس الثلاثاء، سبب الانفجار الذي وقع شمالي طهران وتسبب في مصرع 13 شخصا، وإصابة آخرين، مشيرا إلى أن تسرب غاز كان وراء الحادث.

ووقع انفجار بمنشأة طبية شمالي العاصمة طهران، حيث ذكرت مواقع إيرانية أن الانفجار وقع في مركز "سينا" الطبي بشارع شريعتي قرب منطقة تجريش شمال العاصمة طهران، مشيرة إلى أن الانفجار تسبب في تدمير جزئي في بعض المباني المجاورة وتحطم النوافذ.

ويوم الخميس الماضي، هز العاصمة الإيرانية طهران انفجار ضخم، وقالت تقارير إعلامية إنه وقع في منطقة أنفاق تضم منشآت حساسة لإنتاج الصواريخ.