إيران تكشف تفاصيل حادث وقع في منشأة نووية

قال بهروز كمالوندي، المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، إن "حادثا" وقع في منشأة نطنز النووية لم يسفر عن إلحاق أضرار بالموقع النووي.

وأضاف بكمالوندي، بحسب وكالة الأنباء "مهر" الإيرانية، " المنشأة الواقعة في وسط إيران تعمل بشكل طبيعي".

ولفت المتحدث باسم الهيئة إلى أن "الحادث وقع في إحدى الصالات المسقوفة في فناء موقع نطنز النووي الموجودة في منشأة في منطقة مفتوحة قرب منشأة نطنز النووية ولم يسفر عن إصابات أو أضرار والموقع النووي يعمل بشكل طبيعي، ولا زال التحقيق في القضية جاريا".

وتابع: "لا داعي للقلق بشأن إمكانية التلوث، لعدم وجود نشاط في الصالة المذكورة".

وقال إنه "في الوقت الحاضر، فرق الخبراء في المنظمة في مكان الحادث وتحقق في أسباب الحادث".