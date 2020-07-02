إيران توجه دعوة إلى أمريكا بشأن الصاروخ الذي قتل 290 شخصا "دون خجل"

أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، بيانا بمناسبة ذكرى سقوط طائرة الركاب الإيرانية عن طريق الصواريخ الأمريكية، التي انطلقت من البارجة "يو إس إس فينسنس".

وقالت الخارجية الإيرانية، عبر صفحتها الرسمية على "تويتر": "الخليج الفارسي شاهد على جرائم أمريكا في المنطقة". وأضافت: "ما هي حقوق البشر الأمريكية؟ الجواب: هو التزام منقطع النظير في قتل البشر".

وتابعت الخارجية الإيرانية، في التغريدة: "الخليج الفارسي شهد منذ زمن بعيد جرائم أمريكا في المنطقة، فمنذ 32 عاما أقدمت أمريكا على إسقاط طائرة ركاب إيرانية ما أسفر عن مقتل 290 شخصا وإلى الآن لم تعتذر أمريكا ولم تخجل من فعلتها".

What is US human rights?

Answer:Unparalleled commitment to killing people!



Persian Gulf has long witnessed US crimes in the region.



32yrs ago, US deliberately shot down an Iranian airplane. 290 were killed.



US has not yet apologized nor embarrassed.#AmericanHumanRightsWeek pic.twitter.com/ky6tLs5riH — Iran Foreign Ministry 🇮🇷 (@IRIMFA_EN) July 2, 2020

وكانت الطائرة في ذلك اليوم، تنفذ الرحلة رقم 655 من طهران إلى دبي. ويتخلل الرحلة الهبوط في مطار بندر عباس، حيث توجد أيضا قاعدة جوية عسكرية إيرانية. وكانت الطائرة، مجهزة بجهاز إرسال مستجيب مدني وحلقت عبر الممر الجوي الدولي المعترف به. وتستغرق الرحلة عبر الخليج العربي عادة حوالي 30 دقيقة.

وأصاب صاروخان مضادان للطائرات، أطلقا من على متن "فينسينز"، الطائرة على ارتفاع 4 آلاف متر. وقسم الانفجار الطائرة إلى جزأين. لم يكن هناك فرصة للركاب للبقاء على قيد الحياة. ووفقا لتقرير الحكومة الأمريكية، فإن طاقم السفينة حدد طائرة "إيرباص" المدنية، على أنها المقاتلة الإيرانية "إف-14".