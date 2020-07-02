أستراليا تخطط لاستقبال معارضين للصين من سكان هونغ كونغ

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، اليوم الخميس، أنه بعد اعتماد الصين قانونا حول ضمان الأمن القومي في هونغ كونغ، تقوم أستراليا ببحث إمكانية تخصيص برنامج لجوء خاص لسكان هذه المنطقة.

وقال موريسون في حديث لقناة "أي بي سي": "نحن نبحث بنشاط إمكانية تقديم اللجوء، هناك اقتراحات طلبت أن تقدم منذ أسابيع".

وتابع: "عندما نتخذ القرار الأخير سوف أدلي بتصريح. لكن إذا كان السؤال عن استعدادنا لتفعيل نشاطنا وتقديم الدعم لسكان هونغ كونغ، الجواب نعم".

هذا ووقع الرئيس الصيني، شي جین بینغ، الثلاثاء الماضي، على قانون الأمن القومي في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، بعدما صادقت عليه الهيئة التشريعية الصينية بالإجماع.

يذكر في هذا الصدد أن الولايات المتحدة تهدد الصين بالعقوبات، متهمة بكين بقمع أقلية الأويغور والجماعات الإسلامية الأخرى، وانتهاك حقوق الإنسان، بما في ذلك في التبت ومنطقة شينجيانغ الايغورية ذاتية الحكم، مشيرة إلى أن مشروع القانون الذي يحمي برلمان هونغ كونغ يهدف إلى القضاء على استقلاليتها العالية. ورفضت السلطات الصينية جميع الاتهامات والانتقادات داعية إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.