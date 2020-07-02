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    طهران: شعارات أمريكا "المجوفة" لن تمنع العالم من مشاهدة عنفها ضد المتظاهرين

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    حث المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي الولايات المتحدة على إظهار مسؤولية أكبر تجاه مواطنيها، "بدلا من أخذ ملايين الدولارات منهم عبر الضرائب لهدرها في زعزعة استقرار أماكن كثيرة في العالم".

    طهران – سبوتنيك. واعتبر علي ربيعي في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، أنه "لدى الولايات المتحدة تاريخ طويل من التمييز العنصري ضد السود منذ نشأتها، وتتوفر إحصائيات مؤسفة عن الظلم ضد السود في العالم".

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    وتابع "يجب أن يدرك النظام الأمريكي أن الشعارات المجوفة في الدفاع عن حقوق الإنسان حول العالم لن تمنع العالم من مشاهدة العنف الذي ترتكبه الشرطة الأمريكية بحق المتظاهرين السلميين"، مضيفا "نحن إلى جانب جميع شعوب العالم، نحث الولايات المتحدة على إظهار مسؤولية أكبر تجاه مواطنيها، بدلا من أخذ ملايين الدولارات من الضرائب منهم لهدرها في زعزعة استقرار أماكن كثيرة من دول العالم، وصرف هذه الأموال على الملايين من الأمريكيين الذين يعانون من الفقر وضعف العدالة الاجتماعية".

    وأكد المتحدث أن جميع الدول التي تنفذ العقوبات الأمريكية غير القانونية على بلاده، تعتبر شريكة مع النظام الأمريكي في التسبب بمعاناة الشعب الإيراني، مؤكدا أن طهران لن تنسى البلدان التي وقفت معها خلال هذه الفترة العصيبة، قائلا: "إن ما يحدث في هذه الأيام سيكون له آثار دائمة على اختيارنا لأصدقائنا وأعدائنا في المستقبل".
    وتعليقا على انهيار الريال الإيراني أمام الدولار الأمريكي وتأثير ذلك على معيشة الشعب الإيراني، قال ربيعي "لا يمكن لأي حكومة في العالم أن تدعي أنه ليس لديها أية أخطاء أو عيوب في الإدارة الاقتصادية، لكن السبب الرئيسي لمشاكلنا الاقتصادية على المدى القصير هو الآثار المدمرة للعقوبات الأمريكية أحادية الجانب وغير القانونية، التي يكون ضغطها على الناس العاديين في إيران"، مؤكدا أن العقوبات الأمريكية أضرت بوصول الشعب الإيراني إلى الغذاء والدواء، ولعبت دوراً لا يمكن إنكاره في خفض الدخل القومي للإيرانيين".

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    الكلمات الدلالية:
    طهران, أمريكا, إيران
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