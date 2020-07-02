روحاني: نواصل تحقيق الإنجازات رغم الحظر

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده تواصل تحقيق الإنجازات رغم الحظر المفروض عليها.

وأوضح روحاني، في تصريحات نقلها موقع وكالة "فارس" الإيرانية: الجمهورية الإسلامية الإيرانية تواصل تحقيق الإنجازات الباعثة على الفخر رغم الحظر الأمريكي الظالم المفروض على البلاد".

وأكد روحاني، خلال مراسم تدشين 10 مشاريع طاقوية في محافظتي "فارس" و"كرمانشاه" في جنوب وغرب البلاد، اليوم الخميس، أن بلاده "باتت تتجه في افتتاح المحطات الكهروشمسية من قدرة الكيلووات إلى الميغاوات".

وتشمل المشاريع المدشنة سد مياه في "كرمانشاه" و9 مشاريع كهرباء وصرف صحي في فارس عبر تمويل حكومي واستثمارات من القطاع الأهلي ودعم الصندوق الوطني للتنمية.