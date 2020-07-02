تركيا تكشف الحل الوحيد لإنهاء أزمة ليبيا وتوجه دعوة إلى الدول الأخرى

كشف وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الخميس، "الحل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا"، مبديا رغبة أنقرة في "العمل مع الدول الأخرى وبينها فرنسا للوصول إلى حل في ليبيا".

أنطاكيا - سبوتنيك . وقال جاويش أوغلو، في مؤتمر صحفي مشترك من نظيره الألماني هايكو ماس في برلين: "نريد العمل مع الدول الأخرى في ليبيا بما فيها فرنسا... الحل السياسي هو السبيل الوحيد لحل الأزمة الليبية".

وأوضح أن بلاده "تقدم استشارات عسكرية للحكومة الليبية في إطار الاتفاق المبرم معها"، منتقدا في الوقت نفسه فرنسا التي "تزود حفتر بالسلاح وهذا لا يتم الحديث عنه"، في إشارة إلى قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر.

من جانبه، قال ماس إن لتركيا "تأثير على حكومة فائز السراج ونريد الاستفادة منه، وفيما يتعلق بحفتر هناك أطراف مؤثرة عليه ونريدها أن تقنعه بالجلوس إلى طاولة التفاوض مجددا".

© Sputnik / ليبيا.. ما تطورات الأزمة عقب مؤتمر برلين؟

وشهدت المعارك في ليبيا تطورا كبيرا، بعدما أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبي بسط سيطرتها على كامل الحدود الإدارية للعاصمة طرابلس، ومدينة ترهونة غرب ليبيا، في الوقت الذي يقترح فيه قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، مبادرة جديدة تهدف للوصول إلى حل سياسي في البلاد.