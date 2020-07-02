تحطيم تمثال زعيم إثيوبي تاريخي في لندن

فتحت الشرطة البريطانية تحقيقا في حادث تحطيم تمثال زعيم إثيوبيا الأسبق، منغستو هيلاسيلاسي، داخل متنزه كانيزارو بارك.

وبحسب ما نشرته هيئة "بي بي سي"، قال شهود عيان إن التمثال النصفي تم تحطيمه على يد مجموعة من الأشخاص يقارب عددهم المائة.

وتربط بعض التقارير الأمر بالاحتجاجات المندلعة في إثيوبيا، عقب مقتل المغني هاشالو هونديسا بالرصاص.

Following days of unrest in Ethiopia sparked by the killing of singer Hachalu Hundessa, a statue of former Ethiopian leader Haile Selassie has been destroyed in a park in London. https://t.co/jqg2eW8BnB — BBC News Africa (@BBCAfrica) July 2, 2020

وكان هاشالو يركز في أغانيه على حقوق أقلية أورومو العرقية في إثيوبيا، وبرز صوته بوضوح في الاحتجاجات ضد الحكومة التي أدت إلى تغيير القيادة في البلاد عام 2018.

وتقول شرطة ميتروبوليتان إن التحقيقات في الحادث جارية، وإنها لم تلق القبض بعد على أحد.

هيلاسيلاسي كان مقيما في حي ويمبلدون عام 1936 عقب أن تم نفيه من جانب السلطات الإيطالية التي احتلت بلاده.