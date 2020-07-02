وكالة إيرانية تنشر أول صورة لحادث مفاعل نطنز النووي

نشرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، أول صورة للحادث الذي تعرضت له وحدة قيد الإنشاء في مفاعل نطنز النووي جنوب العاصمة طهران.

وقالت وكالة "فارس" الإيرانية إن هذه "أول صورة للصالة قيد الإنشاء التي تعرضت لحادث في مجمع "الشهيد مصطفى احمدي روشن" للتخصيب في نطنز في محافظة أصفهان وسط إيران".

نشر اول صورة للصالة التي تعرضت لحادث في مجمع نطنز للتخصيب https://t.co/LHXCeY4uLo#ايران pic.twitter.com/YDHAQOmrDq — وكالة أنباء فارس (@arabicfarsnews) July 2, 2020

وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، إن "الحادث الذي وقع لإحدى الصالات الموجودة في الفناء المفتوح للمجمع لم يسفر عن خسائر بشرية واقتضرت الاضرار على الماديات".

وأضاف أن "فرق الخبراء تحقق في سبب الحادث، مضيفا أنه "لم يسفر عن وقوع أي إصابات ولم يؤد أيضا إلى أي انقطاع في أنشطة المجمع". وتابع: "لا داعي للقلق بشأن إمكانية التلوث، لعدم وجود نشاط في الصالة المذكورة".