إيران... ضبط 300 طن من المخدرات خلال فصل الربيع

أعلن ذلك نائب قائد قوى الأمن الداخلي الإيراني العميد قاسم رضائي، وقال إن قواته حققت زيادة بنسبة 48% في ضبط المخدرات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري في البلاد، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حسبما ذكرت وكالة أنباء "فارس".

وأوضح رضائي أنه تم ضبط أكثر من 300 طن من المخدرات معظمها في شرق البلاد (78%) فيما تم ضبط الباقي في أنحاء البلاد.

وقال العميد قاسم رضائي إنه تم خلال الأشهر الثلاثة الأولى الماضية اتخاذ إجراءات جيدة في مجال مكافحة المخدرات عبر الحدود وإلى أعماق البلاد، ومن الأمثلة على ذلك ضبط شحنة كبيرة تزن 3 أطنان و331 كيلوغرامًا من المخدرات في غرب محافظة طهران وقد تم رصدها من منطقة شرق البلاد.

وأشار رضائي إلى استخدام المعدات الحديثة والعصرية في البلاد، بما في ذلك الطائرات المسيرة وكوادكوبتر وكلاب البحث من قبل قوى الأمن الداخلي للتعامل مع تجار المخدرات والمجرمين، وقال إنه تم إنفاق أكثر من مليار دولار في حدود البلاد لمنع اي انتهاك للحدود .

واختتم رضائي بالإشارة إلى أن المنظمات الدولية تقول إن قوى الأمن الداخلي في إيران تحتل المرتبة الأولى في مكافحة المخدرات، مضيفًا أن مكافحة المخدرات، خاصة على الحدود الشرقية للبلاد، هي واحدة من أولويات قوى الأمن الداخلي.