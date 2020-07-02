بريطانيا تعلن القبض على "أباطرة الإجرام" وإحباط آلاف المؤامرات والتهديدات الأمنية

نفذت الشرطة البريطانية أكبر عملياتها على الإطلاق، والتي أفضت إلى القبض على مجرمين "عتاة"، وأحبطت آلاف المؤامرات بما في ذلك جرائم قتل، وذلك بعد اختراقها خدمة اتصالات يستخدمها المجرمون.

وبحسب "رويترز"، قالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، اليوم الخميس، إن فك الشفرة المستخدمة في منصة "إنكرو تشات" التي توفر للخارجين عن القانون خدمة تراسل فورية، مكنت المحققين بأنحاء البلاد من القيام بنحو 750 عملية ضبط.

وقالت الوكالة إن فك التشفير ساعد أيضا فريقا متخصصا في منع عصابات متنافسة من تنفيذ جرائم خطف وإعدام "مما أجهض بنجاح أكثر من 200 تهديد للأرواح".

وقال مدير التحقيقات في الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة نيكي هولاند: "معا حمينا الناس باعتقال مجرمين متوسطي الخطورة والأباطرة، ممن يطلق عليهم عتاة الإجرام الذين لا يمكن المساس بهم والذين ظلوا بعيدا عن أعين الشرطة لسنوات، والآن أصبح لدينا الدليل لمقاضاتهم".

وقالت الوكالة إنها عملت مع شركاء دوليين منذ 2016 لفك شفرة منصة (إنكرو تشات) التي وصفتها بأنها خدمة اتصالات عالمية مشفرة يستخدمها المجرمون حصريا.

وقبل شهرين اخترق محققون فرنسيون وهولنديون المنصة التي يستخدمها 60 ألفا في مختلف أنحاء العالم من بينهم نحو 10 آلاف في المملكة المتحدة وتبادلوا المعلومات عبر الشرطة الأوروبية (يوروبول) مما سمح للسطات بمراقبة رسائل المجرمين وتحركاتهم.