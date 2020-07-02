إيران... تدشين 43 سدا في 83 شهرا

أعلن وزير الطاقة الإيراني، رضا أردكانيان، أن بلاده دشنت 43 سدا في 83 شهرا ماضيا، مشيرا إلى أنه من المتوقع افتتاح 15 سدا آخر حتى 21 سبتمبر/أيلول 2021.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن أردكانيان كلمته خلال مراسم افتتاح 10 مشاريع في مجال الطاقة في غرب وجنوب البلاد، اليوم الخميس.

وقال الوزير الإيراني خلال كلمته، إنه تم تدشين سد تخزين مياه بواقع كل شهرين، ومع انتهاء الولاية الدستورية للحكومة الإيرانية (2021) سيبلغ متوسط سد واحد كل 50 يوما.

وشملت المراسم افتتاح سد "شرفشاه" في كرمانشاه (غرب) بطاقة تخزين 101 مليون متر مكعب، حيث يبلغ ارتفاعه 83 مترا، وبدأت عمليات تشييده منذ عام 2009.

في سياق آخر، كشف المتحدث باسم مؤسسة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، تفاصيل جديدة حول واقعة المنشأة النووية.

ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الخميس، عن كمالوندي أن الحادث قد وقع في إحدى الصالات المسقوفة قيد الإنشاء في فناء موقع "نطنز" النووي.

وأكد بهروز كمالوندي أن الصالة كانت خاملة من حيث المواد المشعة، أي خالية من المواد النووية، وبالتالي لم يحدث تلوث فيها ولم يسفر عن وقوع أي إصابات.