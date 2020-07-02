ميركل: فيروس "كورونا" لم يختف

أعلنت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، اليوم الخميس، أن ظواهر تفشي فيروس كورونا المستجد المحلية تتسبب بقلق الحكومة الألمانية، لكن السلطات المحلية تتعامل معها بنجاح، مشيرة إلى أن هذا العمل يجب أن يتواصل لأن فيروس كورونا ما زال موجوداً ولن يزول قبل أن يصبح هناك لقاح.

برلين – سبوتنيك. وقالت ميركل خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: "نحن نتابع الوضع كل يوم. عن ألمانيا يمكنني أن أقول بأننا نواجه ظواهر تفشي محلية، هي تقلقنا، لكننا ننجح في قمعها".

وشددت ميركل على أن كل أرض اتحادية تقوم بالعمل الدقيق على تنفيذ التدابير الهادفة لمنع انتشار فيروس كورونا، مضيفة: "لكننا نرى كل يوم أن الفيروس لم يختف ولن يزول حتى يصبح لدينا لقاح وأدوية".

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام الماضي، "جائحة". وفي سبيل مكافحة الفيروس، اتخذت معظم دول العالم إجراءات استثنائية لمواجهته، تنوعت بين الإغلاق التام والعزل الكامل للمواطنين، وفرض حظر تجول استثنائي، وحظر التجمعات، وإلغاء للأحداث الرياضية والثقافية والاجتماعية والسياسية، ووقف حركة الطيران، إما بشكل جزئي أو كلي.