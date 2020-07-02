محللون يؤكدون ارتفاع مبيعات الأسلحة في الولايات المتحدة في شهر يونيو

أظهرت نتائج دراسة لشركة التحليلات "سمول آرمز أناليتيكس أند فوركست"، اليوم الخميس، أن مبيعات الأسلحة الخفيفة في الولايات المتحدة الأمريكية بلغت خلال شهر يونيو/حزيران 2020 أكثر من 2.3 مليون قطعة سلاح، وهو مؤشر أكبر بنسبة 145.3 بالمئة مقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي.

واشنطن - سبوتنيك. وتشير بيانات الشركة إلى أن مبيعات المسدسات تجاوزت 1.5 مليون قطعة، لتسجل ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 177.5 بالمئة.

وبلغت مبيعات البنادق أكثر من 690 ألف قطعة، لتسجل ارتفاعا بنسبة 114.3 في المئة. فيما ارتفعت مبيعات الأسلحة الأخرى بنسبة 74 في المئة.

ويشير كبير الاقتصاديين في الشركة، يورغين براور، إلى أن ارتفاع مشتريات المسدسات في الأسبوع الأول من شهر يونيو، كان مرتبطا على الأرجح بحادث مقتل الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد، والاحتجاجات التي تلت هذه الحادثة.