تركيا تتهم الإمارات بتهديد السلم وقمع الديمقراطية في الشرق الأوسط وأفريقيا

اتهمت تركيا، الإمارات بتهديد السلم والأمن الإقليمي والدولي في العديد من الدول والمناطق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، داعية مجلس الأمن الدولي لتذكير البلد الخليجي بمسؤولية الامتثال للقانون الدولي والإنساني.

وبحسب وكالة "الأناضول"، قال المندوب التركي الدائم لدى الأمم المتحدة، فريدون سنيرلي أوغلو، إن الإمارات مارست سياسات "تخريبية" من أجل قمع الحركات الديمقراطية في المنطقة، والسعي للسيطرة عليها.

وأضاف في رسالة بعثها إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن الإمارات تسببت في مقتل وإصابة عدد كبير من الأشخاص في اليمن وأنها تستخدم سلاح "تجويع الملايين".

وتابع: "ما تقوم به الإمارات في اليمن يشكل جريمة حرب. الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، وثقت إرسال الإمارات مرتزقة إلى اليمن، واستخدامها مقاتلين أطفال، وتمويلها الجماعات الإرهابية المرتبطة بالقاعدة".

وأشار إلى أنها –الإمارات- فرضت حصارًا غير قانوني على دولة قطر في 2017، وساعدت في تأجيج حالة عدم الاستقرار السياسي في الصومال.

على جانب آخر، اتهم المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، الحرس الثوري الإيراني باستخدام جماعات تهريب دولية لتوريد السلاح إلى الميليشيات المسلحة.

وأضاف في تصريحات له، اليوم الخميس، أن "الأسلحة الإيرانية تنشر الدمار وتهدد أمن المنطقة"، مستنكرا تعمد "ميليشيات الحوثي استهداف المدنيين في السعودية"، على حد تعبيره.

واعتبر المالكي أن تهديدات جماعة "أنصار الله" تمتد إلى الأمن الإقليمي والدولي، وأن "إيران هي نقطة الانطلاق الأولى لتهريب الأسلحة لميليشيات الحوثي".