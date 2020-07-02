كيم جونغ أون: نجحنا في الحد من انتشار "كورونا" في البلاد

أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أن بلاده نجحت في تحجيم فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

موسكو- سبوتنيك. وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم الجمعة أن كيم حذر في اجتماع موسع للمكتب السياسي لحزب العمال الكوريين الحاكم من "الرضا عن النفس أو الاسترخاء ولو قليلا" فيما يتعلق بمكافحة الوباء ودعا للحفاظ على "أقصى درجات الحذر".

وأضاف كيم، إنه على الرغم من الأزمة الصحية العالمية، "فإننا نمنع الفيروس الخبيث تماما من دخول أراضينا ونحافظ على استقرار وضع مكافحة الوباء".

يشار إلى أن كوريا الشمالية سجلت أول إصابة بفيروس كورونا في شهر شباط/ فبراير، وذكرت وسائل إعلام إنه تم التأكد من إصابة مواطنة كورية شمالية قادمة من الصين، على الرغم من أن كوريا الشمالية من أوائل الدول التي أغلقت حدودها مع الصين لاحتواء أزمة الفيروس.