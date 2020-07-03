البنتاغون يدين التدريبات العسكرية الصينية في بحر الصين الجنوبي

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، عن قلقها الشديد بشأن قرار الصين بعقد مناورات عسكرية في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

موسكو - سبوتنيك. وقال البنتاغون في بيان: "إن وزارة الدفاع قلقة بشأن قرار جمهورية الصين الشعبية بإجراء مناورات عسكرية حول جزر باراسيل في بحر الصين الجنوبي في الفترة من 1 إلى 5 يوليو".

ولفت البيان إلى أن "المنطقة المحددة للمناورات تشمل المياه والأراضي المتنازع عليها".

يشار إلى أن التدريبات البحرية تجرى بالقرب من جزر باراسيل التي تطالب بها الصين وفيتنام، وقد بدأت الأنشطة الأربعاء وكانت تستعرض قدرة الصين على اجتياح الجزر والاستيلاء عليها، بحسب وسائل الإعلام الصينية.

وتتنازع دول مطلة على بحر الصين الجنوبي، وعلى وجه التحديد الصين وفيتنام والفلبين وتايوان وماليزيا وبروناي، السيادة على مناطق منه منذ عدة قرون، ولكن التوترات في المنطقة تصاعدت في الآونة الاخيرة.

ويتبادل الصينيون والامريكيون الاتهامات بأن الجانب الآخر يعمد الى "عسكرة" بحر الصين الجنوبي.