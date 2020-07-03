مقتل 32 مدنيا على أيدي مسلحين مجهولين في مالي

أكد مسؤولون في مالي، اليوم الجمعة أن 32 مدنيا على الأقل قتلوا في هجوم شنه مسلحون مجهولون يركبون دراجات نارية على قرى الدوغون الفلاحة وسط البلاد.

موسكو - سبوتنيك. وقال المسؤولون "إن المسلحين استهدفوا 4 قرى في منطقة موبتي".

وأكد مسؤولون بالمنطقة إنهم يعتقدون أن الهجمات نفذها متشددون يدافعون عن أبناء عرقية الفولاني الرعاة في وجه خصومهم من الدوغون المزارعين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، الذي وقع في منطقة تبعد نحو 30 كيلومترا عن الحدود مع بوركينا فاسو.