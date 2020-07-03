إيران تطالب أمريكا بالاعتذار عن جريمة وقعت قبل 32 عاما

طالبت الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة الأمريكية بالاعتذار عن جريمة إنسانية وقعت قبل 32 عاما.

ونشرت وزارة الخارجية الإيرانية تغريدة جديدة لها، أمس الخميس، على حسابها الرسمي في "تويتر"، أوضحت من خلالها أن أمريكا أسقطت طائرة نقل الركاب الإيرانية عمدا قبل 32 سنة، وقتل فيها 290 شخصا، وحتى الآن لم تعتذر ولم تخجل كذلك.

What is US human rights?

Answer:Unparalleled commitment to killing people!



Persian Gulf has long witnessed US crimes in the region.



32yrs ago, US deliberately shot down an Iranian airplane. 290 were killed.



US has not yet apologized nor embarrassed.#AmericanHumanRightsWeek pic.twitter.com/ky6tLs5riH — Iran Foreign Ministry 🇮🇷 (@IRIMFA_EN) July 2, 2020

وتساءلت الخارجية الإيرانية في تغريدتها، قائلة: أين حقوق الإنسان الأمريكية؟ وأجابت في الوقت نفسه: الالتزام الفريد بقتل البشر!

وتابعت الوزارة على صفحتها الرسمية على "تويتر"، قائلة: "إن الخليج الفارسي ومنذ فترات طويلة يشهد جرائم أمريكا في المنطقة".

واختتمت وزارة الخارجية الإيرانية تغريدتها بأن الولايات المتحدة لم تعتذر أو تخجل من فعلتها.

وأرفقت الخارجية الإيرانية في تغريدتها إحصاءات بعدد قتلى الطائرة، وكان من بينهم 53 امرأة و66 طفلا.