واشنطن تتفق مع برلين على سحب أول دفعة من الجنود الأمريكيين

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أمس الخميس، عن توصل واشنطن وبرلين إلى توافق لسحب آلاف الجنود الأمريكيين من ألمانيا في الأيام المقبلة.

أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية بيانا جاء فيه: "ناقش وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، مع نظيره الألماني أنيغريت كارينباور، خطط سحب نحو 9500 جندي أمريكي من ألمانيا، حيث توصل الجانبان إلى توافق بشأن هذه المسألة".

وأضاف البيان: "ناقش الجانبان الحاجة لضمان أمني أمريكي للأوروبيين وذلك لاحتواء التوسع الروسي في أوروبا وتعزيز قدرات قوات الناتو".

وتابع البيان أن "الوزير أعاد التأكيد على التزام الولايات المتحدة المستمر بالتحالف عبر الأطلسي وشراكتنا الطويلة الأمد مع ألمانيا".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد وعد بخفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا إلى 25 ألف فرد، أي إلى النصف وذلك بسب تأخر برلين بدفع مستحقات مالية لحلف شمال الأطلسي "الناتو".