اليابان تطالب واشنطن بتسليم أشخاص ساعدوا غصن على الهرب

وجهت اليابان طلبا رسميا إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتسليمها أشخاص مشتبه فيهم بمساعدة رجل الأعمال اللبناني، مدير "نيسان" السابق، كارلوس غصن، على الهرب من القضاء الياباني.

وذكر موقع "مونتي كارلو" نقلا عن وسائل إعلام يابانية أنها وجهت طلبا لواشنطن بشأن تسلميها أشخاص ألقي القبض عليهم في مدينة هارفرد في ولاية ماساتشوسيتس، بشبهة مساعدة غصن على الهرب عبر إخفائه بصندوق أداة موسيقيّة.

وكان الشخصان قد مثلا أمام قاض فيدرالي في بوسطن الأمريكية وتم إبلاغهما بالمراحل التالية للإجراءات وتقرر إبقاؤهما موقوفين على أن تقوم واشنطن باتخاذ القرار المناسب بشأنهما.

وكان غصن، الرئيس السابق لتحالف "نيسان ورينو وميتسوبيشي"، قد فر من اليابان إلى لبنان الذي قضى فيه سنوات طفولته، وذلك بعد إخلاء سبيله انتظارا لمحاكمته في اتهامات بالتربح وخيانة الأمانة واختلاس أموال من الشركة. وينفي غصن جميع الاتهامات.