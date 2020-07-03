الأمم المتحدة تتفاوض لشراء هذا العقار لمرضى كورونا في الدول الفقيرة

قالت مؤسسات، اليوم الجمعة، إن عملية شراء مبدئية لعقار ديكساميثازون المنتمي لعائلة الستيرويدات، والذي أثبت فاعلية في علاج مرضى يعانون من أعراض شديدة لمرض كوفيد-19، ستوفر العقار لما يصل إلى 4.5 مليون شخص في دول منخفضة ومتوسطة الدخل.

وذكر بيان مشترك أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) تتفاوض على عملية شراء مسبق بموجب اتفاق تقوده مؤسستا (يونيت-إيد) و(ويلكوم) الخيريتان في إطار خطة منظمة الصحة العالمية لتسريع وتيرة وصول العلاجات لمرضى حول العالم.

وقال فيليب دينوتون، القائم بأعمال المدير التنفيذي لمؤسسة يونيت-إيد: "نسعى بعملية الشراء المسبق تلك إلى ضمان عدالة حصول دول منخفضة ومتوسطة الدخل على علاج لكوفيد-19 بعقار ديكساميثازون الذي يمكنه إنقاذ أرواح وتجنب النقص الناتج عن معدلات الطلب المرتفعة من مناطق أخرى من العالم"، وذلك بحسب وكالة "رويترز".