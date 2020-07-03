واشنطن تبحث مع موسكو تفاصيل وصيغة مشاركة روسيا في قمة "السبع الكبار" 

أعلن السفير الأمريكي لدى روسيا، جون ساليفان، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تناقش مع روسيا تفاصيل وصيغة مشاركة روسيا المحتملة في قمة مجموعة "السبع الكبار" التي ستجري في الخريف.

موسكو - سبوتنيك . وقال ساليفان في مقابلة مع صحيفة "آر بي كا" الروسية: "نحن الآن نبحث التفاصيل ونناقش مع وزارة الخارجية الروسية وحكومات الدول الأعضاء الأخرى مسألة وجود دور مقبول لروسيا في هذه القمة".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي أنه يعتزم تأجيل قمة مجموعة السبع الكبار حتى سبتمبر/أيلول، ودعوة أربع دول إليها، بما في ذلك (روسيا والهند وكوريا الجنوبية وأستراليا).

وفي وقت لاحق، قالت مديرة الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، أليسا فرح، أن قمة المجموعة الموسعة من دول العالم ستتيح مناقشة "مستقبل الصين".