بريطانيا تطلب 65 مليون أداة حقن لبرنامج التطعيم

أعلنت شركة "بيكتون ديكنسون" للتكنولوجيا الطبية، اليوم الجمعة، أنها تلقت طلبية من الحكومة البريطانية لشراء 65 مليون أداة حقن لدعم برنامج التطعيم ضد مرض "كوفيد-19".

وذكرت الشركة، في بيان لها نشرته وكالة "رويترز"، أن الطلبية ستُسلم بحلول منتصف سبتمبر/ أيلول، مضيفة أنها تعمل أيضا مع هيئة خدمات الصحة الوطنية البريطانية لتوسيع إمكانية الحصول على الاختبارات التشخيصية.

وفي مايو/ أيار الماضي صرحت الشركة أنها تستعد لتكثيف عمليات التصنيع لمواجهة الطلب على معدات اختبار كوفيد-19 في حالة حدوث موجة ثانية من الإصابات في الخريف.

ومن بين العديد من الاختبارات التي أطلقتها "بيكتون ديكنسون" مؤخرا معدات اختبار يمكن أن تعطي نتائج في غضون ساعتين إلى ثلاث ساعات، بالإضافة إلى اختبار الأجسام المضادة الذي يمكنه تأكيد الإصابة حاليا أو سابقا بكوفيد-19 في أقل من 15 دقيقة.

وأظهرت أرقام حكومية أن عدد وفيات كورونا في المملكة المتحدة ارتفع إلى 43995 أمس الخميس من 43906 في اليوم السابق.