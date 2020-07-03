بيسكوف يكشف عن أولويات الرئيس بوتين 

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعمل باستمرار على تعزيز النظام السياسي لروسيا، وهذه أولوياته.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "نرى أن عملية التحسين وعملية الترسيخ اللازمة للتعزيز الكامل الذي لا رجعة فيه للدولة مستمرة. وكانت عملية تعديل الدستور التي انتهت يوم أمس، خطوة مهمة للغاية في هذا الاتجاه".

وأشار إلى أن حالة الدولة قبل 20 عاما "كانت بحاجة لما هو أحسن"، مضيفا "أنتم تعلمون أن الرئيس بوتين يعمل على هذا باستمرار، وفي الواقع هذا من أولويات عمله".

وأضاف بيسكوف أن الرئيس نفسه قال، إنه بعد زوال الاتحاد السوفييتي، لم يمض وقت طويل في السياق التاريخي، موضحا "بالطبع هذا وقت قليل جدًا للتحديث الكامل وتقوية وترسيخ أسس أية دولة، بما في ذلك روسيا الاتحادية، ولهذا السبب، فإن العديد من الأسس القانونية والممارسات التنظيمية وغيرها هشة".

وأيد التعديلات الدستورية 77.92% (أكثر من 57 مليونا) من المشاركين في الاستفتاء، فيما عارض 21.27% (حوالي 16 مليون شخص). وبلغت نسبة المشاركة في التصويت على التعديلات الدستورية في عموم روسيا 67.97%.

وبدأ التصويت العام على التعديلات الدستورية في 25 يونيو/ حزيران الماضي في عموم روسيا، واستمر حتى 1 يوليو/ تموز، الذي كان يوم التصويت الأساسي.