فرق الإطفاء عاجزة... انفجار هائل لأطنان من الألعاب النارية في معمل تركي... صور وفيديو

أصيب عشرات العمال في تركيا نتيجة انفجار في معمل لتصنيع الألعاب النارية في مدينة صقاريا، يحتوي على أطنان من الألعاب النارية، فيما لا تزال الانفجارات مستمرة.

وأعلن محافظ مدينة صقاريا، اليوم الجمعة، إصابة 56 شخصا على الأقل بانفجار وقع اليوم، 3 يوليو/ تموز، في مصنع للألعاب النارية في الإقليم الواقع شمال غربي البلاد.

وبحسب صحيفت "حرييت" التركية، توجهت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى المصنع الواقع بالقرب من بلدة هندك في صقاريا.

Sakaryadaki havai fişek fabrikasında büyük bir patlama oldu pic.twitter.com/QgukdZXDvc — ADAPAZARLI (@adapazariiii) July 3, 2020

ونوه المحافظ شيتين أوكتاي كالديرم، إلى وجود من 150 إلى 200 شخص يعملون في المصنع لحظة حدوث الانفجار، مبينا أن المصنع يحتوي على نحو 110 أطنان من الألعاب النارية في مستودعاته.

وأشار المحافظ إلى أن سيارات الإسعاف نقلت المصابين إلى المستشفى وأنه لم تسجل أية حالات لوفيات بين العمال.

#Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamada iki işçi kardeşimizi yitirdik. Çok üzgünüz.



11 yılda 4 kez patlama yaşanan fabrikada iş güvenliğinden yoksunluğun, denetimsizliğin, yandaşlığın, cezasızlığın adı kader değil, cinayettir.



Bizi öldüren bu düzeni yıkacağız. pic.twitter.com/24qreJuCpK — Türkiye İşçi Partisi (@tipgenelmerkez) July 3, 2020

وتم اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية حول المصنع، وقال كالديرم، إن المصنع مليء بالألعاب النارية، وما زالت الانفجارات مستمرة، ولا يمكننا التدخل في الوقت الراهن.

Hiçbir havai fişek patlamasını bu kadar içimiz yanarak izlememiştik.



Geçmiş olsun #Sakarya... pic.twitter.com/Uhp4QRfSWn — Abdi Baktur (@abdibaktur) July 3, 2020

بدوره، حث رئيس الهلال الأحمر التركي المواطنين على البقاء في المنازل وإغلاق النوافذ والأبواب في محاولة لمنع استنشاق الأبخرة السامة، التي من الممكن أن تؤثر سلبا على صحة الإنسان.