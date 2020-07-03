المفوضية الأوروبية تعتمد أول دواء لمعالجة كورونا

سمحت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، باستخدام عقار رمديسيفير المضاد للفيروسات لمعالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المفوضة الأوروبية للصحة، ستيلا كيرياكيديس، قولها: "يعتبر ترخيص اليوم لأول دواء لمعالجة كوفيد-19 خطوة مهمة إلى الأمام في المعركة ضد هذا الفيروس".

وأضافت: "نحن نمنح هذا الترخيص بعد أقل من شهر من تقديم الطلب، ما يُظهر بوضوح تصميم الاتحاد الأوروبي على الاستجابة سريعاً كلما أصبحت العلاجات الجديدة متوفرة".

وأظهرت دراستان أمريكيتان كبيرتان على الأقل أن عقار رمديسيفير قادر على تقليص مدة المكوث في المستشفى للمصابين بكوفيد-19.

وفي الأول من مايو/ أيار، سمحت واشنطن بالاستخدام الطارئ للدواء الذي كان في الأصل يُستخدم لمعالجة المصابين بإيبولا، وحذت حذوها عدة دول آسيوية من بينها اليابان وكوريا الجنوبية.