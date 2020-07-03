التقى مسؤولا أمريكيا... إصابة وزير خارجية باكستان بفيروس كورونا

أعلن وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، الجمعة، إصابته بفيروس كورونا المستجد طالبا من متابعيه الدعاء له.

وقال قريشي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "شعرت هذا المساء بارتفاع طفيف بدرجة الحرارة وعزلت نفسي على الفور في المنزل، لقد جاءت نتيجة فحص كوفيد 19 الخاصة بي إيجابية".

This afternoon I felt a slight fever and immediately quarantined myself at home. I have now tested positive for Covid 19. By the grace of Allah, I feel strong and energetic. I will continue to carry on my duties from home. Please keep me in your prayers. — Shah Mahmood Qureshi (@SMQureshiPTI) July 3, 2020

وأضاف وزير الخارجية الباكستاني، قائلا: "الحمد لله أشعر بالقوة والطاقة، سأكون على رأس عملي من المنزل، اذكروني في صلواتكم"، على حد تعبيره.

وكان قد التقى القريشي بالمبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان، الأربعاء، وفقا لوزارة الخارجية الباكستانية.

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 217809 حالات، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 4473 حالة.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، أمس الخميس، أن عدد حالات الإصابة في إقليم "بنجاب" بلغت 77740 حالة، في حين وصل العدد في إقليم "السند" إلى 86795 حالة، بينما سجل إقليم "بلوشستان" 10608 حالات، وأعلنت سلطات إقليم "خيبر بختونخوا" تسجيل 26938 حالة.