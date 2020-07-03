تحركات يابانية لإلغاء زيارة مقررة للرئيس الصيني إلى البلاد

يحاول الحزب الحاكم الياباني العمل على إلغاء زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ على خلفية سن قانون الأمن الوطني الذي يطبق في هونغ كونغ.

وأعد أعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان مسودة قرار نوهوا فيها إلى وجود الكثير من الاعتقالات التي نفذت بعد بدء سريان مفعول القانون الصيني، الثلاثاء الماضي.

وبحسب موقع هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، فإن هذه الاعتقالات تؤكد "ما كانوا يخشونه"، معربين عن "قلقهم الشديد والعميق"، وأن الوضع "لا يمكن التغاضي عنه".

ودعا أعضاء الحزب في مسودة القرار الحكومة اليابانية إلى وضع إجراءات لحماية المواطنين اليابانيين في المنطقة ودعم سكان هونغ كونغ، بالإضافة إلى إصدار تأشيرات عمل للأشخاص الراغبين بالمغادرة.

وبحسب الموقع، يخطط الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم لتبني القرار رسميا اليوم، ولم يتم الإعلان عن أي إجراءات جديدة حتى اللحظة.