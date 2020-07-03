دواء عمره 1800 سنة يضاعف ثروة منتجيه بعد تفشي كورونا

أحد أبرز الأدوية المستخدمة في علاج "كوفيد 19" في الصين، هو وصفة للطب الصيني التقليدي المثير للجدل، مستوحاة من كتاب مدرسي طبي عمره 1800 عام.

وبحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، فإن إنتاج الدواء الذي يحظى بشعبية ضخمة - كبسولة ليانهوا تشينغ وين- ولد ثروات هائلة للشركة التي تقف وراءها، بالإضافة إلى مساهميها.

وبصرف النظر عن زيادة المبيعات جراء جائحة فيروس كورونا المستجد، لا يزال صانعو العلاج التقليديون يواجهون معركة شاقة لإثبات كفاءتهم الطبية، والحفاظ على حصتهم في السوق المحلية وكسب الاعتماد في الخارج.

وقال وو شيانغ جون، المدير العام لشركة "شيجياتشوانغ يلينغ" للأدوية، التي تنتج الدواء: "دخلنا من المبيعات من كبسولة ليانهوا تشينغوين تضاعف تقريبًا في الربع الأول من هذا العام. نواصل الضغط بنشاط من أجل تسجيل المنتج وبيعه في الخارج".

الكبسولة، التي تم تطويرها في عام 2003 لعلاج المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (سارس)، تستخلص جوهر 13 عشبةً بناءً على الوصفات الطبية التي يعود تاريخها إلى النصوص الطبية الكلاسيكية المكتوبة خلال عهد أسرة هان (206 ق.م - 220 م).

ارتفع سعر سهم الشركة المدرجة فى بورصة شنتشن بنسبة 148% هذا العام ليصل إلى 30.58 يوان للسهم. وفي الوقت نفسه، زاد عدد المساهمين فيها بأكثر من الضعف إلى نحو 108 آلاف في مارس/ آذار.