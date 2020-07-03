مصر: الخلافات الجوهرية حول سد النهضة قائمة رغم استئناف المفاوضات

عقد وزراء الري في كل من مصر وإثيوبيا والسودان مفاوضات حول ملف سد النهضة خلال اجتماع عقد، اليوم الجمعة، حيث استمرت الخلافات الجوهرية على المستويين الفني والقانوني.

القاهرة- سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن وزارة الري المصرية، فقد تم اليوم الجمعة استئناف الاجتماعات الوزارية الثلاثية لوزراء المياه من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا بخصوص اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.

وجاء الاجتماع برعاية جنوب أفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقى، وبحضور مراقبين من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا وممثلي مكتب الاتحاد الأفريقي ومفوضية الاتحاد والخبراء القانونيين من مكتبه.

وبحسب البيان، استعرضت مصر والسودان وإثيوبيا مواقفها بخصوص مفاوضات سد النهضة والتي أظهرت أنه "لا زالت هناك خلافات جوهرية على المستويين الفني والقانوني بين الدول الثلاث"، مشيرًا إلى الاتفاق على استكمال النقاشات غداً بنفس الآلية بحضور المراقبين والخبراء.

يأتي الاجتماع على خلفية القمة الأفريقية المصغرة التي عقدت في 26 حزيران/ يونيو الماضي، برئاسة رئيس جنوب إفريقيا وبحضور الرئيس المصري ورئيسي الوزراء السوداني والأثيوبي. وعقدت قبل أيام جلسة لمجلس الأمن لمناقشة ملف سد النهضة بناء على طلب من مصر.

وبدأت أثيوبيا في بناء سد النهضة على النيل الأزرق في عام 2011، بهدف توليد الكهرباء، وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه.