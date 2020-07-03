كشف علمي مثير... حضارات قديمة نفذت عمليات تنقيب عن أكسيد الرصاص قبل 12 ألف عام

توصل علماء آثار وحفريات إلى كشف علمي مثير، متمثل في تنفيذ حضارات قديمة عمليات تنقيب رائدة عن أكسيد الرصاص قبل 12 ألف عام.

وتوصل باحثون ينزلون في كهوف مطمورة مظلمة في شبه جزيرة يوكاتان في المكسيك إلى أدلة على عملية تنقيب طموحة بدأت قبل 12000 عام، وفقا لما نشرته صحيفة "سياتل تايمز" الأمريكية.

وأوضح علماء الحفريات أن عمليات التنقيب تلك استمرت ألفي عام تقريبا.

وتعتبر مادة أكسيد الرصاص الأحمر ذات صبغة معدنية وتستخرج من الأرض، وكانت لها قيمة لدى شعوب ما قبل التاريخ.

وقال العلماء، اليوم الجمعة، إن أكثر من 100 عملية ارتياد للأنفاق إجماليها أكثر من 600 ساعة في ولاية كوينتانا رو كشفت عن الكثير من آثار التنقيب.

ومن بين تلك الآثار، اكتشف العلماء أنه تم استخراج أكسيد الرصاص الأحمر منها، وأدوات حفر مثل المطارق الحجرية ومعدات صغيرة مصنوعة من الدرج الحجري وأدوات لترك العلامات التي ساعدت المنقبين على ارتياد شبكة الأنفاق الكثيفة ومواقد استخدمت في الإضاءة.

ولم تكن الكهوف تحت سطح الماء وقت التنقيب. وتم التنقيب عندما عاش البشر في المنطقة لأول مرة.

وتم ترك الكهوف بعد ذلك لآلاف السنين وذلك قبل طمرها منذ 8 آلاف عام وسط ارتفاع في مستويات سطح البحر بعد العصر الجليدي الماضي.