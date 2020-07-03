كندا تكشف معلومات جديدة عن محاولة اقتحام مقر إقامة رئيس الوزراء

كشفت الشرطة الكندية، مساء اليوم الجمعة 3 يوليو/تموز، إذا كانت محاولة اقتحام مقر إقامة رئيس الوزراء، جاستن ترودو، عملية إرهابية أم لا.

وقالت الشرطة الكندية، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز" إن العسكري المسلح، الذي اقتحم بشاحنة بوابات تحمي منطقة في أوتاوا يقيم بها رئيس الوزراء جاستن ترودو، تصرف بمفرده ويواجه الآن 22 اتهاما.

ولم يكن ترودو موجودا في مسكنه وقت وقوع الحادث صباح أمس الخميس.

ويقيم رئيس وزراء كندا وأفراد أسرته في منزل كبير ضمن مجمع ريدو هول وهو مقر الإقامة الرئيسي للحاكمة العامة جولي باييت الممثلة الرسمية للملكة إليزابيث. وتبلغ مساحة ريدو هول 88 فدانا.

وقالت الشرطة الكندية إن المشتبه به يدعى كوري هورين، 46 عاما، وإنه قاد الشاحنة مسافة 2000 كيلومتر من إقليم مانيتوبا في وسط البلاد إلى أوتاو.

وتضررت شاحنته بعد ارتطامها بالبوابات، وتم إلقاء القبض عليه في وقت لاحق دون وقوع أي حادث.