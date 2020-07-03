اليونان… طائرة ركاب تهبط اضطراريا وعلى متنها 164 شخصا

أعلنت السلطات اليونانية إن طائرة تابعة لشركة "ريان إير" الأيرلندية كانت في طريقها من برلين إلى أثينا هبطت اضطراريا اليوم الجمعة وعلى متنها 164 شخصا في مطار ثيسالونيكي.

وأرسلت الطائرة إشارة استغاثة وطلبت السماح لها بالهبوط اضطراريا وهي تطير فوق منطقة هالكيديكي اليونانية، حسبما نقلت "رويترز" عن وزارة الحماية المدنية.

وقالت الوزارة إن أفراد الطاقم أبلغوا عن حريق، لكن متحدثة باسم "ريان أير" قالت إن سبب الهبوط الاضطراري "انبعاث رائحة مجهولة المصدر في قمرة القيادة والكابينة" ولم يكن هناك حريق.

Flug von Berlin nach Athen: Ryanair-Maschine muss in Thessaloniki notlanden https://t.co/By9tUjW8A9 pic.twitter.com/FbVVm8FUlL — Stuttgarter Zeitung (@StZ_NEWS) July 3, 2020

وأضافت الشركة في بيان أنها اعتذرت للركاب الذين استقلوا طائرة بديلة إلى أثينا في غضون ساعتين.

و"رايان إير" هي شركة طيران إيرلندية منخفضة التكلفة، في عام 2016 أصبحت أكبر شركة طيران في أوروبا من حيث عدد المسافرين، وفي 2017 أصبحت أول شركة طيران في أوروبا بأزيد من بليون مسافر.