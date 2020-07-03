موسكو: التوصل إلى آلية محددة في برلين لتنفيذ "وقف إطلاق النار" بشكل دائم في دونباس

أعلن نائب رئيس الإدارة الرئاسية الروسية دميتري كوزاك أن ممثلي الدول الأربع المشاركة في مباحثات "نورماندي" في برلين توصلوا إلى آلية محددة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بشكل دائم في دونباس.

موسكو - سبوتنيك. وقال كوزاك، اليوم السبت، بعد المباحثات: "تمكنا أخيرا من الاقتراب من حقيقة أنه يجب اتخاذ مجموعة من الإجراءات الإضافية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار".

وأضاف: "جرت مناقشة مستفيضة نوعا ما. من المهم جدا أن أقضي وقتا كافيا لتوضيح موقف أوكرانيا بشأن الإجراءات المعقدة للغاية واتفاقيات مينسك، لأنه في الآونة الأخيرة تم سماع تفسيرات مختلفة من كييف، بما في ذلك من كبار المسؤولين الرسميين حول أهمية اتفاقيات مينسك، وكيفية تفسيرها".

وأفاد: "ثلاثة أشهر من النقاش ضمن فريق الاتصال لم تعط أي نتيجة. واليوم، يبدو لي، ونحن على مقربة من التأكد من أن مجموعة محددة من التدابير الإضافية التي يمكن اتخاذها في الاجتماع المقبل. وليس إعلانا للالتزام بوقف إطلاق النار، الذي لا يعمل، ولكن آليات محددة تضمن تنفيذ هذا الإعلان".

وكانت السفارة الروسية في ألمانيا، أفادت أمس الخميس، بأن نائب رئيس الإدارة الرئاسية في الكرملين، دميتري كوزاك، وصل إلى برلين في زيارة عمل لحضور اجتماع المستشارين السياسيين الذين يشاركون في مباحثات "صيغة نورماندي".

يشار إلى أن "رباعية نورماندي" الخاصة بتسوية الوضع في أوكرانيا، كانت قد شكلت في صيف عام 2014 في إقليم نورماندي، شمال غرب فرنسا، في أثناء الاحتفالات بذكرى مرور 70 عاما على إنزال قوات التحالف في الحرب العالمية الثانية إلى الشاطئ الفرنسي.

وتقتضي "صيغة نورماندي" مشاركة كل من روسيا، وفرنسا، وألمانيا، وأوكرانيا في مباحثات حول تسوية الوضع في أوكرانيا.