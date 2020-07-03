فرنسا: السجن 30 عاما في أول حكم على داعشي فرنسي اتهم بارتكاب جرائم في سوريا

عاقبت محكمة في باريس، اليوم الجمعة فرنسيا اعتنق الإسلام وسافر إلى الخارج للقتال مع تنظيم "داعش" الإرهابي بالسجن 30 عاما في أول محاكمة فرنسية ناجحة لإسلامي متشدد عن جرائم ارتُكبت في سوريا.

وألقي القبض على تايلر فيلوس (30 عاما) في تركيا منذ خمسة أعوام عندما كان يستعد للسفر جوا إلى براج، بحسب "رويترز".

وقال المدعون للمحكمة إنه أراد أن يقود المسلحين والمفجرين الانتحاريين الذين هاجموا باريس في نوفمبر تشرين الثاني عام 2015 لكن المدعين لم يتمكنوا من إثبات ذلك.

ونفى تايلر الذي اعتنق الإسلام وهو في سن 21 عاما أي صلة له بهجمات 13 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2015 لكنه اعترف لأول مرة بأنه غادر ميدان القتال في سوريا "ليموت والسلاح في يديه".