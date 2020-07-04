اليابان... أمطار غزيرة على جزيرة كيوشو وفقد ما لا يقل عن 13 شخصا (فيديو)

جاء ذلك في الوقت الذي حذر فيه مسؤولو الأرصاد الجوية من خطر حدوث فيضانات وانهيارات أرضية، بحسب "رويترز".
４日午前6時ごろ熊本県芦北町で、近所の住宅に避難した女性が2階から撮影した映像です。辺り一面が水につかって住宅の2階の高さまで水が迫っていますhttps://t.co/hHKQIGWRcG pic.twitter.com/Gusyahyoks— NHKニュース (@nhk_news) July 3, 2020+
وبث التلفزيون مشاهد لمنازل وسيارات مغمورة في مياه موحلة في مقاطعة كوماموتو حيث قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون إن فيضان نهر كوما عزل منازل وجرف جسرا.
Japan's Meteorological Agency has issued a heavy rain emergency warning for parts of Kumamoto and Kagoshima Prefectures in the Kyushu region. Authorities are calling on people in the designated areas to evacuate or remain in safe areas.https://t.co/bZpiKm8wIN pic.twitter.com/nPneVSrT19— NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) July 4, 2020
وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أرفع مستوى من التحذير من الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار التي لم تشهدها المنطقة من قبل.
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