اليابان... أمطار غزيرة على جزيرة كيوشو وفقد ما لا يقل عن 13 شخصا (فيديو)

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية اليوم السبت إن أمطارا غزيرة غير مسبوقة هطلت على جزيرة كيوشو، جنوبي اليابان حيث فقد ما لا يقل عن 13 شخصا.

جاء ذلك في الوقت الذي حذر فيه مسؤولو الأرصاد الجوية من خطر حدوث فيضانات وانهيارات أرضية، بحسب "رويترز".

وبث التلفزيون مشاهد لمنازل وسيارات مغمورة في مياه موحلة في مقاطعة كوماموتو حيث قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون إن فيضان نهر كوما عزل منازل وجرف جسرا.

Japan's Meteorological Agency has issued a heavy rain emergency warning for parts of Kumamoto and Kagoshima Prefectures in the Kyushu region. Authorities are calling on people in the designated areas to evacuate or remain in safe areas.https://t.co/bZpiKm8wIN pic.twitter.com/nPneVSrT19 — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) July 4, 2020

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أرفع مستوى من التحذير من الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار التي لم تشهدها المنطقة من قبل.